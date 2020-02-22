۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۴۵

احمدنژاد نماینده خرمشهر در مجلس شد

اهواز - با اعلام رسمی نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه خرمشهر، سید لفته احمدنژاد به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه راهی بهارستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان خرمشهر پایان یافت و سید لفته احمد نژاد با کسب ۹ هزار و ۶۳۸ رأی به عنوان نماینده این شهرستان انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه خرمشهر، سید لفته احمد نژاد از مجموع ۴۷ هزار و ۴۶۶ رأی موفق به اخذ ۹ هزار و ۶۳۸ رأی شد و به عنوان منتخب مردم برگزیده شد.

احمد نژاد به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده بود.

عبدالله ثامری نماینده فعلی خرمشهر در مجلس شورای اسلامی برای حضور در این دوره از انتخابات تائید صلاحیت نشد.

