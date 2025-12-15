به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین جان‌پرور اظهار کرد: یکی از شهروندان با مراجعه حضوری به پلیس فتا شهرستان اعلام کرد فردی با معرفی خود به‌عنوان نماینده یک شرکت، مدعی برنده شدن وی در قرعه‌کشی خودرو شده و برای دریافت جایزه، درخواست واریز وجه کرده است که پس از انتقال مبلغ، فرد تماس‌گیرنده دیگر پاسخگو نبوده است.

وی افزود: بررسی‌های فنی کارشناسان پلیس فتا نشان داد متهم با استفاده از روش‌های مهندسی اجتماعی اقدام به فریب شاکی کرده است که با اقدام فوری و هماهنگی‌های انجام‌شده، مبلغ کلاهبرداری‌شده به حساب مالباخته بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان در پایان هشدار داد: هرگونه تماس با ادعای برنده شدن در قرعه‌کشی، جعلی بوده و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.