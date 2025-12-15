دادرس: بارش شدید، رعد و برق و کولاک در گیلان؛ مردم احتیاط کنند

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز بارشهای شدید باران در نواحی جلگهای و بارش برف و کولاک در ارتفاعات و دامنهها از عصر سهشنبه ۲۵ آذر خبر داد و گفت: این شرایط جوی تا روز پنجشنبه ۲۷ آذر ادامه خواهد داشت و میتواند موجب کاهش دید در جادههای کوهستانی، آبگرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها شود.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان افزود: دمای هوا در این مدت بین ۶ تا ۱۲ درجه کاهش مییابد و این تغییرات دمایی میتواند اثرات قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم و فعالیتهای کشاورزی داشته باشد.
دادرس با اشاره به اینکه بارش شدید باران و وزش باد در نواحی جلگهای ممکن است باعث آبگرفتگی معابر، سیلاب و اختلال در تردد شهری شود، از مردم خواست با احتیاط رانندگی کرده و از حضور در کنار مسیلها خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی گیلان درباره بارش برف و کولاک در ارتفاعات و دامنهها گفت: این وضعیت علاوه بر اختلال در جادههای کوهستانی، کاهش دید را به همراه دارد و رانندگان باید تجهیزات ایمنی مناسب همراه داشته و از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
وی همچنین نسبت به خسارت کاهش دما به محصولات کشاورزی و باغات هشدار داد و از کشاورزان و باغداران خواست تمهیدات حفاظتی لازم برای محصولات خود را اتخاذ کنند.
دادرس در پایان تأکید کرد: رعایت هشدارهای هواشناسی و آمادهسازی مناسب، کلید پیشگیری از خسارات احتمالی است و مردم باید با آگاهی کامل از وضعیت جوی، از وقوع حوادث غیرمترقبه جلوگیری کنند.
نظر شما