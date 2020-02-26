کلنگ زنی ساخت ۱۳۰ واحد مسکونی خانواده های کم بضاعت در جزیره هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالقاسم منصوری، دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در این آئین گفت: ۱۳۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب دو مجتمع مسکونی ولایت و امامت در جزیره هرمز ساخته می‌شود.

وی زیربنای هر واحد مسکونی را بین ۵۰ تا ۶۰ متر اعلام کرد و افزود: برای ساخت هر واحد اعتباری بالغ ۱۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه با اشاره به اینکه سپاه در کنار رسالت ذاتی خود که تأمین امنیت است، اقدامات دیگری ازجمله محرومیت زدایی را نیز دنبال می‌کند، عنوان کرد: ۱۵۶ میلیارد ریال اعتبار برای احداث این دو مجتمع در جزیره هرمز هزینه می‌شود.

وی به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کنگره ملی ۱۵۰۰ شهید هرمزگان مبنی بر رسیدگی به معیشت مردم جزیره هرمز اشاره کرد و گفت: قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در جهت رفع مشکل مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و اقشار کم درآمد در این جزیره ۱۳۰ واحد مسکونی در قالب دو مجتمع مسکونی ولایت و امامت در این جزیره احداث خواهد کرد.