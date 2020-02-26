نگرانی «ستین» از محرومیت دو بازیکن بارسا برای بازی برگشت باناپولی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه مارکا اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا در حالی در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل ناپولی ایتالیا تن به تساوی یک - یک داد که دو هافبک خود را به دلیل گرفتن کارت زرد و قرمز در بازی برگشت در نیوکمپ به همراه ندارد.

«کیکه ستین» سرمربی بارسا درباره این بازی گفت: ناپولی با ۱۰ نفر دفاع می کرد و بازیکنان این تیم در محوطه خودشان جمع شده بودند. نتوانستیم موقعیت های گل زیادی کسب کنیم اما توانستیم مقابل حریف خودمان که دفاع می کرد با احتیاط بازی کنیم و فضای خالی به دست آوریم. همین هم باعث شد تا گل تساوی را بزنیم.

وی با ابراز تاسف از نبودن «آرتور ویدال» و «سرخیو بوسکتس» در بازی برگشت به دلیل محرومیت افزود: دو بازیکن ارزشمند را نداریم. باید راهی جدید برای این وضعیت پیدا کنیم.

ستین درباره مصدومیت جرارد پیکه گفت: او از ناحیه مچ پا آسیب دید. منتظر توضیحات پزشک هستیم.