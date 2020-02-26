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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸

لیگ قهرمانان اروپا؛

نگرانی «ستین» از محرومیت دو بازیکن بارسا برای بازی برگشت باناپولی

نگرانی «ستین» از محرومیت دو بازیکن بارسا برای بازی برگشت باناپولی

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا از محرومیت دو هافبک تاثیرگذار خود در بازی برگشت مقابل ناپولی ابراز ناراحتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه مارکا اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا در حالی در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل ناپولی ایتالیا تن به تساوی یک - یک داد که دو هافبک خود را به دلیل گرفتن کارت زرد و قرمز در بازی برگشت در نیوکمپ به همراه ندارد.

«کیکه ستین» سرمربی بارسا درباره این بازی گفت: ناپولی با ۱۰ نفر دفاع می کرد و بازیکنان این تیم در محوطه خودشان جمع شده بودند. نتوانستیم موقعیت های گل زیادی کسب کنیم اما توانستیم مقابل حریف خودمان که دفاع می کرد با احتیاط بازی کنیم و فضای خالی به دست آوریم. همین هم باعث شد تا گل تساوی را بزنیم.

وی با ابراز تاسف از نبودن «آرتور ویدال» و «سرخیو بوسکتس» در بازی برگشت به دلیل محرومیت افزود: دو بازیکن ارزشمند را نداریم. باید راهی جدید برای این وضعیت پیدا کنیم.

ستین درباره مصدومیت جرارد پیکه گفت: او از ناحیه مچ پا آسیب دید. منتظر توضیحات پزشک هستیم.

کد مطلب 4863647

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