به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: پیرو اطلاعیه مورخ سوم اسفندماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری اجتماعات غیر الزامی، تعطیلی تمامی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور به مدت یک‌هفته دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۲ /۹۸ تمدید می‌شود.

متن اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شرح ذیل است:

پیرو اطلاعیه مورخ سوم اسفند ماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری اجتماعات غیر الزامی و لزوم رعایت توصیه‌های اکید پزشکی و بهداشتی، بدینوسیله ضمن قدردانی از همراهی شایسته فعالان و صنوف مرتبط در این خصوص اعلام می‌دارد تعطیلی تمامی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور به مدت یک هفته دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۲ /۹۸ تمدید می‌شود.

لازم به ذکر است نحوه ادامه برنامه‌ها پس از این تاریخ، مطابق شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری و پیشنهاد صنوف تخصصی تهیه و اطلاع‌رسانی می‌شود.»

گفتنی است پیش از این همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی اطلاعیه‌ای تمامی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی در سالن‌های سراسر کشور را تا تاریخ ۹ اسفندماه تعطیل اعلام کرده بود.