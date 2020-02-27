به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیهای عنوان کرد: پیرو اطلاعیه مورخ سوم اسفندماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری اجتماعات غیر الزامی، تعطیلی تمامی برنامههای فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور به مدت یکهفته دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۲ /۹۸ تمدید میشود.
متن اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شرح ذیل است:
پیرو اطلاعیه مورخ سوم اسفند ماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری اجتماعات غیر الزامی و لزوم رعایت توصیههای اکید پزشکی و بهداشتی، بدینوسیله ضمن قدردانی از همراهی شایسته فعالان و صنوف مرتبط در این خصوص اعلام میدارد تعطیلی تمامی برنامههای فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور به مدت یک هفته دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۲ /۹۸ تمدید میشود.
لازم به ذکر است نحوه ادامه برنامهها پس از این تاریخ، مطابق شیوهنامهای خواهد بود که با همکاری و پیشنهاد صنوف تخصصی تهیه و اطلاعرسانی میشود.»
گفتنی است پیش از این همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی اطلاعیهای تمامی برنامههای فرهنگی، هنری و سینمایی در سالنهای سراسر کشور را تا تاریخ ۹ اسفندماه تعطیل اعلام کرده بود.
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