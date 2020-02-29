طرح نوروزی پلیس راهور در معابر درون شهری ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل کوهزادی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و آغاز تردد در هسته مرکزی شهر، به منظور هدایت مطلوب ترافیک و پیشگیری از گره‌های ترافیکی، طرح نوروزی پلیس آغاز و بصورت ویژه دردستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود درایام پایانی سال با افزایش چند برابری ترددها درمراکز خرید و بافت مرکزی شهر مواجه خواهیم بود، از آماده باش ۱۰۰ درصدی کارکنان و بسیج همه امکانات و تجهیزات برای این ایام خبرداد.

سرهنگ کوهزادی با اشاره به اینکه ظرفیت معابردرون شهری بسیار محدود است و کشش این حجم از ترددها را در ایام پایانی سال ندارد، افزود: براین اساس با بهره گیری از حداکثر توان انسانی و تجهیزاتی با تخلفات ساکن در نقاط حساس و پرتردد هسته مرکزی شهر به شدت برخورد می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان از شهروندان خواست: از سفرهای غیر ضرور به هسته مرکزی شهر به وِیژه درساعات پایانی روز خودداری کنند.