طرح ویژه نظارتی و جمع آوری قلیانسراهای متخلف در ایلام اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جمشید پور عصر شنبه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی با هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی استان اجرا شد.

وی افزود: پلمب اماکن عرضه و استعمال مواد دخانی غیر بهداشتی بخصوص قلیان سراها و قهوه خانه‌های سنتی سطح شهر که مبادرت به عرضه قلیان نمودند در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی استان خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی طی هماهنگی لازم با مرجع قضایی، از ۵۰ واحد صنفی و عرضه مواد دخانی و سفرخانه بازدید کردند.

سرهنگ جمشید پور با بیان اینکه به ۳۰ واحد صنفی تذکرات لازم در خصوص رعایت مسائل بهداشتی داده شد، ادامه داد: ۱۰ واحد عرضه مواد دخانی و قلیانی غیرمجاز پلمب و بالغ بر ۱۴۱ حقه قلیان جمع آوری شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان با تشکر از اعتماد و همکاری خوب مردم با پلیس گفت: هدف پلیس تأمین امنیت و آرامش و سلامت شهروندان در جامعه است.