بازداشت سارقان ۳ تن آهن آلات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان احمدی رئیس کلانتری ۱۶۰ خزانه گفت: ساعت ۱۳:۱۰ دقیقه چهارشنبه هفتم اسفندماه مأموران گشت کلانتری در خیابان فداییان اسلام در حال گشت زنی بودند که سه مرد به خودروی پلیس مراجعه و ادعا کردند از گاراژ آنها سرقت شده و دزدان را که در یک گاراژ دیگری کار می‌کنند، می‌شناسند.

وی با اشاره به اینکه تیم گشت انتظامی کلانتری با دریافت شکایت به تحقیقات میدانی پرداختند، افزود: تحقیقات اولیه حکایت از این داشت: ۳ مرد با حضور در گاراژ مال باختگان ۴۰۰ کیلو آهن ضایعات، ۲ جک اتوبوس و غیره را بار خودرویشان زده و سرقت کرده‌اند که در ادامه گاراژی که دزدان در آن مشغول به کار بودند با کمک شاکیان پرونده شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیری سارقان در دستور کار مأموران قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران با حضور در گاراژ دزدان، هر سه سارق جوان را دستگیر و از مخفیگاه این دزدان ۴۰۰ کیلو آهن ضایعات سرقتی و ۲ جک اتوبوس را کشف کردند.

سرهنگ احمدی با بیان اینکه متهمان علاوه بر اعتراف به جرم ارتکابی به دو فقره سرقت دیگر از همین گاراژ اعتراف کردند، گفت: متهمان در مجموع به سرقت ۳ تن آهن ضایعات از گاراژ مذکور اعتراف کردند.

وی در پایان گفت: متهمان ۴۰ تا ۴۵ سال سن دارند و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.