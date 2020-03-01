ورزشگاه تختی بجنورد برای بازی امروز ضدعفونی و پلمب شد

رئیس هیأت فوتبال خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از اتخاذ تدابیر ویژه بهداشتی جهت میزبانی این بازی گفت.

حسین جعفرزاده در ادامه اظهار کرد: کلیه قسمت‌های مختلف ورزشگاه تختی بجنورد اعم از رختکن‌ها، اتاق داوران، سرویس بهداشتی، نیمکت و… در جهت پیشگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا یک روز قبل از برگزاری مسابقه ضدعفونی و پلمپ شد.

همچنین با اعلام روابط عمومی باشگاه اترک بجنورد این دیدار پخش زنده نخواهد داشت.

نماینده فوتبال استان در رده دوازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.

تیم فوتبال اترک خراسان شمالی امروز میزبان تیم استقلال ملاثانی اهواز خواهد بود.

این دیدار که ساعت ۱۴:۳۰ امروز و در چارچوب هفته بیست و یک لیگ دو فوتبال کشور برگزار می‌شود، به دلیل شیوع کرونا ویروس بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود.