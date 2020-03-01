کشف یک میلیون ماسک در شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد جعفری نسب، از کشف یک میلیون ماسک به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای شهریار خبر داد و اظهار داشت: بسیاری از افراد فرصت‌طلب اقدام به احتکار و فروش غیرقانونی ماسک می‌کنند که در همین راستا موضوع به صورت ویژه در دستور کار گشت‌های مشترک اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تا عادی شدن شرایط ۵ تیم به بازرسی داروخانه‌ها و انبارها خواهند پرداخت گفت: از همه واحدهای عرضه کننده اقلام بهداشتی تقاضا می‌کنم در این ایام که سلامت مردم در خطر است حال مردم را مراعات و از انجام تخلفاتی مانند عدم عرضه و احتکار خودداری کنند و بدانند، چون اینجا بحث سلامت مردم مطرح است ما هیچ مماشاتی نداریم و با متخلفان با بدترین وجه ممکن در چارچوب قانون اقدام خواهیم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران بیان داشت: اجازه نخواهیم داد افراد فرصت طلب از شرایط سو استفاده کنند و عرصه را برای مردم و شهروندان سخت و مشکل نمایند.