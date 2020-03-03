خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمدحسین عابدی: در این بازار کساد شب عید که مردم گویا با پاساژها و بازارچهها و سراچهها را قهر کردهاند، بازار کاسبی داروخانهها و داروخانههای طب سنتی و گیاهی داغتر از همیشه است. مردم به مقابله با کرونا برخاستهاند اما در روشها با هم کاملاً متفاوت عمل میکنند. برخی در خانه مانده و خود را تقویت میکنند و برخی دیگر به داروخانههای گیاهی رفته و سبدهای خریدشان را مملو از گیاهان دارویی میکنند از سوی دیگر داروخانهها هم مشتریان خاص خود را دارند.
کافی است در خیابان قدم بزنی تا ببینی داروخانهها از بابت فروش ماسک و وسایل ضدعفونی به آنچنان حجمی از مراجعه رسیدند که در کمتر از یک هفته تمام موجودی ماسک داروخانههای استان تمام شد. اما داروخانههای گیاهی همچنان پابرجا به مشتریان خدمات میدهند.
ماسک نداریم
پشت شیشه بسیاری از داروخانهها نوشتهشده «ماسک نداریم، مایع ضدعفونی نداریم، الکل نداریم، قرص جوشان تقویتی و مولتیویتامین هم نداریم!» لذا به نظر میرسد کلی حرف در همین سه، چهار عبارت نهفته است. این یعنی هجوم مردم برای خرید ماسک و حتی داروهای تقویتی مانند قرصهای جوشان!
در مقابل این بازار اما داروخانههای سنتی است که داغ شده است یکی از این داروخانههای سنتی به خبرنگار مهر، میگوید: بازار ما در این روزها خدا را شکر خوب است هرچند ما هرگز دعا نمیکنیم که بازار ما بهواسطه بیماری مردم داغ شود اما مردم قدر داروهای گیاهی را میدانند و این روزها بیشتر طرف ما میآیند.
تقویت بدن با گیاه
نشستن پای صحبت داروخانه دارهای گیاهی این روزها، عالمی دارد، از مسائل جالبی صحبت میکنند این روزها به نظر میرسد انرژی مضاعفی هم گرفتهاند! علیمحمد طاهری که به آقا علی معروف است از آن دسته افراد محسوب میشود. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دارویی برای درمان کرونا پیدا نشده درنتیجه مردم به درمانهای سنتی روی آوردهاند، معتقد است: گیاهان دارویی میتوانند به حد زیادی تقویت سیستم ایمنی بدن را داشته باشند هرچند اگر بر روی کرونا هم تأثیری نکنند.
آقا علی در پاسخ به این سوال که آیا مجوزی برای فروش داروی کرونا دارید یا خیر، بیان کرد: ما چیزی بهعنوان درمان کرونا نمیفروشیم. اگر امروز مثلاً پشت شیشه مغازهام بزنم دارو کرونا موجود است بلافاصله مغازهام را میبندند حالآنکه صرفاً مردم میآیند و از ما گیاهان و داروها را میخرند و ما همپشت شیشه مغازهمان چنین ادعایی نکردهایم که دارو کرونا راداریم.
از او درباره درآمدش میپرسم و میگوید: به طرز چشمگیری درآمدم افزودهشده برای مثال اگر ماه پیش همین موقع دخل روزانه من ۲۰۰ هزار تومان در این ۱۰، دوازده روز اول اسفند هر شب تا یکمیلیون تومان هم داروی گیاهی فروختهام تا جایی که برخی اقلام مانند گزنه و نوعی ویسک گیاهی که حالت خنککنندگی دارد و به مجاری تنفسی مالیده میشود را دو بار دیگر تاکنون از تهران خریداری کردهام و هر بار تمامشدهاند.
حاج محمدی پیرمردی است که یکی از بزرگترین داروخانههای گیاهی را دارد. او نیز به خبرنگار مهر میگوید: مردم حتماً از داروهای گیاهی خیر بیشتری نسبت به داروهای شیمیایی دیدهاند که سراغ ما میآیند و سراغ داروخانههای شیمایی نمیروند.
از او درباره کاروکاسبی میپرسم و میگوید: مشتری زیاد است اما کاسبی خوب نیست چراکه اجناس زودبهزود تمام میشوند و ما مجدداً باید برخیشان را بخریم اما مدام گران میشوند البته من شاید ۷۰ درصد دارایی مغازهام را خودم تهیه میکنم مثلاً بابونه و پونه و دهها و دهها قلم داروی خودم را خودم تهیه میکنم یا عرقیات همگی دستساز است اما برخی ررا باید از تهران و یا مشهد خرید که مدام و روزبهروز گرانتر میشوند اما درمجموع کاسبی خوب است.
داروی گیاهی نه رد نه تأیید
دکتر رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اما در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن بیان اینکه درباره داروهای گیاهی نمیتوان قطعی نظر داد گفت: این داروها باید در یک سیر علمی و پزشکی موردتحقیق، پژوهش و آزمایش قرار گیرند و به این دلیل که این مراحل آزمایشی برای این داروها گذرانده نشده نه میتوان آنها را تأیید و نه رد کرد.
یا این وجود چرا مردم هنوز به دنبال داروهای گیاهی هستند؟ یکی از پاسخها شاید عدم یافتن داروی نهایی کرونا باشد اما بهواقع دلیل این حجم افزایش درآمد داروخانههای گیاهی چیست؟
یکی کارشناس بهداشت و درمان درباره این موضوع میگوید: این عامل دو دلیل دارد نخست اینکه مردم از ترس کرونا دچار یک نوع پریشانی شدهاند درنتیجه حاضرند به هر چیزی چنگ بیندازند تا بیمار نشوند و دوم هجوم یکباره مردم و عدم توانمندی مسئولان و دولتیها در کنترل و مدیریت بحران وضعیت که سبب شد تا داروخانهها اصطلاحاً خلع صلاح شوند.
محمد محمدی بابیان اینکه داروخانههای گیاهی درواقع از این فرصت سوءاستفاده میکنند، میافزاید: سالها است که میگوئیم داروهای گیاهی را در قیاس با داروهای شیمیایی به بوته آزمایش بگذاریم و برای درمانهای مختلف بهصورت علمی در یک آزمایشگاه بیطرف این کار را صورت دهیم اما هرگز هیچکدامشان پا پیش نمیگذارند چراکه وقتی صحبت از علم و آزمایش و اثبات میرسد چیزی در چنته ندارند.
وی میگوید: برای درمانهای ریوی سرگین ماچِ الاغ را دود داده و برخی آن را به درون ریهشان فرو میبرند این ماده که سرشار از میکرو ارگانیسمهای آلوده و باکتریهای مضر است مادهای سرشار از آلودگی که حتی دست زدن به آن مشمئزکننده است و جالب اینکه هیچکس هم جلوی این سوءاستفاده را نمیگیرد تا جایی که ۱۰۰ گرم سرگین ماچِ الاغ تحت عنوان عنبر نساء در همین هفته گذشته ۵۰ هزار تومان گران شده است.
دارویی در میان نیست خیال مردم راحت
این کارشناس و پزشک بیماریهای عمومی میگوید: علم پزشکی با تمام توانمندیهایش توانسته به سه دارویی که سابقاً در درمان آنفولانزا مورداستفاده قرار میگرفتند برای کرونا برسد که هماکنون تلاش شبانهروزی دانشمندان بینالمللی در حال یافتن پاسخها به این سه دارو است تازهترین عملکرد را در بیماران کرونایی پیدا کنند آنوقت یک روستازاده که نام خود را هم بهدشواری مینویسد گیاهی را برداشته بدون شستشو در دهان میگذارد و میگوید درمان کرونا! هنوز نمیتواند کرونا را تلفظ کند آن را به دیگران هم توصیه میکند.
در میان این نظرات موافق و مخالف میتوان ساعتها و ساعتها بحث کرد اما مردم چه نظری دارند؟ بهطورکلی میتوان نظرات مردم را به سه دسته تقسیم کرد: مخالفان صد درصد داروهای گیاهی، موافقان سفتوسخت و دسته میانه که معتقد به کمی از هر دو هستند.
مملکت قانون دارد
محبوبه عامریان یکی از شهروندان که برای خرید به عطاری آمده است، میگوید: حتماً یکچیزی است که مدام در فضای مجازی و جاهای مختلف درباره آن صحبت میکنند مگر میشود اینها را بدون آزمایش و آزمونوخطا به مردم تجویز کنند؟
وی میگوید: مملکت قانون دارد مگر دارو چه گیاهی چه شیمیایی را میتواند روی هوا تجویز کرد من در تلگرام دیدم که فردی درباره خواص این داروها توضیح داده بود و درنتیجه آمدم و آنها را خریدهام البته من سه روز پیش یکبار دیگر این داروها را خریدهام این سری برای مادر شوهرم میخواهم خرید کنم.
داروی گیاهی خوردنش بهتر از نخوردنش است
آنقدر نظرها بین دو گروه مشابه است که ناچار میشویم از هرکدام یکی دو مورد را بگذاریم دیگر شهروند که مردی کارمند بانک و ۳۸ ساله است، به خبرنگار مهر، میگوید: داروهای گیاهی تأثیری ندارند اما بهواقع باید بپذیریم که ضرری هم ندارند پس خوردنشان بهتر از نخوردن شأن است.
به او میگویم امکان دارد داروهای گیاهی در کلیهها رسوبکرده و سنگ کلیه و … بیاورند او میگوید: اینها آنقدر جزئی هستند که در برابر خواص داروهای گیاهی چیزی نیستند. من معتقد هستم اگر داروی گیاهی هیچ تأثیری هم بر بیماری نداشته باشد حداقل بدن را قوی میکند حتماً قدیمیها چیزی میدانستند که میگفتند.
حاضرم خانهام را به نامشان بزنم اگر…
نقطه مقابل اما مرد میان سالی است که تمام داروهای گیاهی را بیهوده میداند و میگوید: برای درمان هرگز داروهای گیاهی به درد نمیخورند چراکه از لحاظ علمی آزمایش نشدهاند اما برای تقویت بدن شاید مناسب باشند که آن هم در برابر بیماریهایی چون سرطان، کرونا و چنین بیماریهای سفتوسختی فایدهای ندارد.
محمدرضا عباسی میافزاید: من حاضر هستم با آنانی که سنگ داروهای گیاهی را میزنند معاملهای کنم مگر نمیگویند که داروی گیاهی درمان کرونا است با من بیایند نزد بیماری کرونایی برویم عامل بیماریزا را وارد بدنشان کرده و سپس خودشان را درمان کنند تا من خانهای که در آن زندگی میکنم و ارزشی نزدیک به یک میلیارد تومان دارد را همین حالا به نام آنها بزنم.
این شهروند که کم کم داد را همین چاشنی صحبتهایش میکند میافزاید: تمامشان به دنبال کاسبی هستند چند وقت قبل فردی در شاهرود پیدا شد و گفت درمان رگهای بسته قلب را پیدا کرده و یک شیشههای یک و نیم لیتری معجون حاوی لیمو و سیر و … را میفروخت برادرم بدون اینکه به من بگوید از این محلول برای مادر خریده بود و از من پنهان میکرد چراکه میدانست من بفهمم آن را دور میاندازم این محلول آنقدر سرکه، آبغوره و سیر داشت که وقتی مادرم به تجویز مردم ناشتا میخورد بر اثر کاهش فشار به حالت مرگ میافتاد اما باز طاقت میآورد یک ماه بعد مجبور شدیم او را تهران ببریم چراکه زخم معده هم گرفت حال به دنبال شکایت از شیادی هستم که این بلا را سر مادرم آورد.
خود مراقبتی اصل مهم نه داروی گیاهی و شیمیایی
کمی بگذرد فکر میکنم دعوا میشود درنتیجه بهتر است از این بحث تقابل داروهای گیاهی و شیمیایی گذر کرد و به موضوع ارتقای سیستم ایمنی بدن و البته خود مراقبتی در برابر عامل بیماری کرونا پرداخت. موضوعی که نه به داروخانه گیاهی ربط دارد و نه شیمیایی. خود مراقبتی یک نوع فرهنگ و سبک زندگی است یک نوع شیوه برای ارتقای سلامتی است و این روزها توصیههای مدامی در این باره میشود که باید آنها را جدی گرفت.
آنطور که خانم دکتر سمیه ناظمیان پور میگوید: کرونا از سه طریق انتقال مییابد ورود ترشحات دهان و بینی فرد مبتلا به چشم، بینی و دهان فرد سالم، دوم دست زدن به مدفوع فرد مبتلا و اصابت دست آلوده به دهان و بینی و چشم و سوم، دست دادن با فردی که دستش به عامل بیماری آلوده است و زدن آن دست به دهان و بینی و چشم؛ درنتیجه کافی است نگذاریم ترشحات فرد بیمار به دهان و بینی و چشممان برسد همین!
وی میگوید: بسیار ساده است کافی است دستها را خوب بشویید در خیابان فکر کنید تمام سطوح و دیوارها تازه رنگ شده و خیس هستند و باید مراقب باشید که دستتان رنگی نشود اگر بیمار هستید از ماسک استفاده کنید احتکار خانگی را فراموش کنید خانهتان را روزی یکبار با محلول ضدعفونی شستشو دهید و اگر آن را در منزل ندارید ۱۰ لیتر آب را با سه لیوان وایتکس مخلوط کرده و اسپری کنید تا بیمار نشوید. از همه مهمتر از حضور در مجامع شلوغ پرهیز کرده اما ورزش را هرگز ترک نکنید.
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