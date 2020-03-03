به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، اعضای اوپک این هفته برای تصمیم‌گیری در مورد دور جدید کاهش تولیدات خود گرد هم می‌آیند و عربستان سعودی امیدوار است بتواند بزرگترین متحد غیر اوپکی خود را برای کاهش تولید بیشتر جهت مقابله با سقوط آزاد قیمت‌های نفت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، قانع کند. موفقیت در این راه تضمین شده نیست و اگر عربستان موفق نشود، برای بازار نفت گران تمام خواهد شد.

ویروس کرونا همین حالا هم بازارهای نفت را به لرزه در آورده است. قیمت نفت خام آمریکا خیلی پایین‌تر از ۵۰ دلار است و قیمت نفت برنت هم روز جمعه از ۵۰ دلار پایین‌تر آمد. این محدوده قیمت برای همه تولیدکنندگان جهان محدوده ناراحت‌کننده‌ایست و اگر اوپک نتواند این هفته برای کاهش بیشتر تولید توافق کند، قیمت‌ها از این هم پایین‌تر خواهد رفت.

شیوع ویروس مراکز صنعتی ایتالیا را به تعطیلی کشیده است و باعث شده است سوئیس اجتماعات بزرگ را ممنوع کند. این تحولات به دنبال تعطیلی کارخانجات چین باعث شده است نگرانی‌ها در مورد آینده تقاضای نفت به اوج برسد.

در حال حاضر ترافیک در جاده‌های پکن در حال افزایش است، اما همچنان از سطح نرمال پایین‌تر باقی مانده است.

در ووهان، مرکز اپیدمی ویروس کرونا در چین، هیچ روند افزایشی‌ای وجود ندارد و فعالیت‌های اقتصادی همچنان تعطیل هستند.

میانگین ۴ هفته‌ای تقاضای سوخت جت در آمریکا ۱۸ درصد سقوط کرده است. ایرلاین‌ها در حال کاستن از تعداد پروازهای خود هستند.

حتی در کویت که عضو اوپک است، رانندگان به علت شیوع ویروس کرونا دیگر در جاده‌ها نیستند.

هیچ نشانه‌ای از این که امسال تقاضا بتواند رشد کند وجود ندارد مگر این که فعالیت‌های اقتصادی و حمل و نقل در نیمه دوم به قدری رشد کنند که سقوط تقاضا در نیمه اول جبران شود.

امیلی آشفورد و پاول هورسنل، تحلیل‌گران استاندارد چارترد، در گزارشی نوشتند: به طور حتم وزیران اوپک در وین برای کاهش تولید توافق خواهند کرد. (البته احتمال دارد برگزاری این دیدار به صورت فیزیکی کنسل شود و به صورت مجازی انجام شود) هزینه عدم توافق بسیار سنگین خواهد بود. این کار بازار را در معرض خطر سقوط کوتاه‌مدت به زیر ۳۰ دلار، آسیب‌پذیر باقی خواهد گذاشت.