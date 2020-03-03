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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۷:۰۳

یافته محقق ایرانی دانشگاه کنت بریتانیا؛

ورزش با شدت متوسط هم موجب تقویت عملکرد حافظه می شود

ورزش با شدت متوسط هم موجب تقویت عملکرد حافظه می شود

محققان دریافته اند ورزش با شدت متوسط نظیر پیاده روی تند، ورزش های هوازی آبی یا دوچرخه سواری دارای سودمندترین تاثیر بر عملکرد حافظه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه جدید محققان دانشگاه کنت بریتانیا نشان می دهد به منظور دستیابی به بهبود حافظه بلندمدت الزاماً نیاز به انجام ورزش های سخت و شدید نیست، چراکه ورزش های با شدت متوسط هم دارای تاثیر مثبت هستند.

«امیرهمایون جوادی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تحقیق ما نشان می دهد افراد برای دستیابی به بهبود شناختی ملموس نیاز به انجام ورزش های سخت ندارند.»

محققان در این مطالعه، تاثیر شدت ورزش های گوناگون را بر عملکرد شناختی شرکت کنندگان با انجام تست حافظه تشخیصی بررسی کردند.

به گفته محققان، این مطالعه می تواند در حفظ حافظه افراد مسن بسیار حائزاهمیت باشد.

آنها دریافتند ورزش های با شدت متوسط نظیر پیاده روی تند، ورزش های هوازی آبی یا دوچرخه سواری بسیار در تقویت عملکرد حافظه تاثیرگذار هستند.

جوادی در ادامه می گوید: «اگر دستوالعمل های تقویت حافظه از طریق ورزش های با شدت متوسط تایید شود نه تنها به حفظ بیماران دارای نقایص حافظه ای کمک می کند، بلکه می تواند راهکاری برای تقویت حافظه افراد در مدارس، دانشگاه ها و محل های کار باشد.»

کد مطلب 4868370

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