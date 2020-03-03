ترافیک صبحگاهی از غرب به شرق بزرگراه های همت و حکیم

سرهنگ محمد رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت ترافیکی صبحگاهی معابر اصلی و بزرگراهی پایتخت در صبح سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۹۸، اظهار کرد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از شاهین، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از یادگار کاشانی، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از سردار جنگل، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح، آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان، مسیر جنوب به شمال نواب از قزوین و بزرگراه شهید چمران در مسیر جنوب به شمال از حکیم دارای بار ترافیکی نیمه سنگین هستند.

وی ادامه داد: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از خروجی بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از جانبازان، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از خروجی کاوه، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از خروجی بزرگراه امام علی (ع)، در مسیر غرب به شرق آزادراه از پل شرقی، در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از ستاری و در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از پل نیروی زمینی بار ترافیکی نیمه سنگین صبحگاهی را شاهد هستیم.