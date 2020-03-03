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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۱۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

۴۸ نفر در آذربایجان‌شرقی به ویروس کرونا مبتلا هستند

۴۸ نفر در آذربایجان‌شرقی به ویروس کرونا مبتلا هستند

تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه شاهد گسترش ویروس کرونا در استان هستیم، گفت: ۴۸ نفر در استان آذربایجان شرقی به ویروس کرونا مبتلا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صومی دیشب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روز دوشنبه ۲۰ نفر به تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در استان اضافه شد، ادامه داد: متأسفانه تاکنون چهار نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این استان جان باختهاند.

وی با تاکید بر اینکه مردم از تردد در سطح شهر خودداری کنند، ابراز داشت: همه افراد مبتلا به ویروس کرونا در حال مداوا در بیمارستان‌ها هستند.

صومی با اشاره به اینکه دو هفته مهم در استان پیش رو داریم، افزود: دست ندادن و روبوسی نکردن، شست و شوی دست‌ها با آب و صابون، ضدعفونی دست‌ها و به هنگام عطسه و سرفه، جلوی دهان را گرفتن از راه‌های پیشگیری از این بیماری است که همواره به عنوان ۶ گام آداب سرفه و بهداشتی نیز از آن یاد می‌شود.

صومی افزود: علائم ویروس کرونا مشابه علائم آنفلوانزا اصلی است که چند ماه گذشته وجود داشت و تفاوت خاصی با هم ندارند و کرونا علائمی همانند تب، سرفه و در صورت وخیم بودن، علائمی مانند تنگی نفس و دردهای عضلانی را نیز در بر می‌گیرد.

ویروس کرونا خانواده‌ای از ویروس‌ها هستند که بیماری‌های مربوط به دستگاه تنفسی از سرماخوردگی معمولی گرفته تا برونشیت و عفونت مجاری تنفسی را منجر می‌شود.

کد مطلب 4868554

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