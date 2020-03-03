به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صومی دیشب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روز دوشنبه ۲۰ نفر به تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در استان اضافه شد، ادامه داد: متأسفانه تاکنون چهار نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این استان جان باختهاند.

وی با تاکید بر اینکه مردم از تردد در سطح شهر خودداری کنند، ابراز داشت: همه افراد مبتلا به ویروس کرونا در حال مداوا در بیمارستان‌ها هستند.

صومی با اشاره به اینکه دو هفته مهم در استان پیش رو داریم، افزود: دست ندادن و روبوسی نکردن، شست و شوی دست‌ها با آب و صابون، ضدعفونی دست‌ها و به هنگام عطسه و سرفه، جلوی دهان را گرفتن از راه‌های پیشگیری از این بیماری است که همواره به عنوان ۶ گام آداب سرفه و بهداشتی نیز از آن یاد می‌شود.

صومی افزود: علائم ویروس کرونا مشابه علائم آنفلوانزا اصلی است که چند ماه گذشته وجود داشت و تفاوت خاصی با هم ندارند و کرونا علائمی همانند تب، سرفه و در صورت وخیم بودن، علائمی مانند تنگی نفس و دردهای عضلانی را نیز در بر می‌گیرد.

ویروس کرونا خانواده‌ای از ویروس‌ها هستند که بیماری‌های مربوط به دستگاه تنفسی از سرماخوردگی معمولی گرفته تا برونشیت و عفونت مجاری تنفسی را منجر می‌شود.