به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان هفت تشکل خصوصی بخش کشاورزی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از کمبود نهاده‌های دامی بویژه ذرت در آستانه شب عید خبر دادند و از دولت خواستند تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کند.

در متن این نامه آمده است:

معاون محترم اول ریاست جمهوری

احتراماً، به استحضار می‌رساند که با توجه به شرایط فصل و نزدیکی به ایام عید تولید کنندگان با حداکثر ظرفیت در بخش‌های تولید مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز اقدام به پرورش دام و طیور نموده اند. متأسفانه در این شرایط با کمبود تأمین نهاده‌های مورد نیاز از جمله ذرت که یکی از عمده ترین نهاده مورد نیاز پرورش دهندگان است، مواجه شده ایم. به طوری که قیمت این نهاده در بازار آزاد به بالای دو هزار تومان رسیده و سایر نهاده‌ها نیز با وضعیت مشابهی مواجه هستند. ادامه این روند منجر به بروز تلفات و خسارات جبران ناپذیر به سرمایه‌های ملی، کاهش تولید، عرضه محصولات نهایی خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رفع این مشکلات به هر طریق ممکن اقدامات لازم صورت گیرد. لازم به ذکر است که بخشی از مشکلات ایجاد شده، ناشی از تصمیمات اشتباه به واسطه تغییر رویه‌ها و همچنین عدم تخصیص به موقع و کافی ارز می‌باشد. در ضمن چنانچه امکان تأمین ارز متناسب با حجم تولید مورد انتظار دولت محترم وجود ندارد، اعلام فرمایند تا براساس منابع ارزی قابل تخصیص، سطح تولیدات در گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز تنظیم شود.

انجمن ملی تولید کنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ

اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران

اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار میهن

اتحادیه مرکزی دامداران کشور

صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور

انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه کشور

انجمن صنفی کارخانجات خوراک دام