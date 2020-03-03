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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۳۰

با صدور پیامی؛

سردار سلیمانی درگذشت مادر شهیدان فهمیده را تسلیت گفت

سردار سلیمانی درگذشت مادر شهیدان فهمیده را تسلیت گفت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان محمد حسین و داوود فهمیده را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت حاجیه خانم کریمی والده شهیدان محمد حسین و داوود فهمیده، سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام او به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ

خانواده محترم و معزز شهیدان فهمیده

«سلام علیکم بماصبرتم»

با نهایت تاسف و تألم، خبر درگذشت مادر مهربان، فداکار، صبور و شجاع شهیدان والامقام محمد حسین و داوود را دریافت نمودم. شجاعت، ایمان، ولایتمداری، رفتار انقلابی و جهادی در آن بیت مکرم دائمی و مستمر بوده و همه این برکات از وجود مادری پاک، همچون آن بانوی گرانقدر است.

دامان پاک و مطهر ایشان مهد پرورش و تربیت فرزندانی جان برکف و شایسته همچون آن شهیدان بزرگوار بوده است و در این وصف، همین بس که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و رهبر همه آزادگان جهان محمد حسین را رهبر خود می‌داند و به فضل خدا با شهیدان عزیز و بزرگوارش محشور و نزد خدای شهیدان مأجور خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت درگذشت جانسوز این مادر صابر و فداکار، علو درجات معنوی و روحانی برای شهیدان والامقام و رحمت و غفران الهی برای آن فقیده سعیده و بقای عمر توأم با صحت و سلامتی برای بازماندگان شریف از خداوند منان مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین

کد مطلب 4868622
هادی رضایی

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