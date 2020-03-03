سردار سلیمانی درگذشت مادر شهیدان فهمیده را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت حاجیه خانم کریمی والده شهیدان محمد حسین و داوود فهمیده، سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام او به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ

خانواده محترم و معزز شهیدان فهمیده

«سلام علیکم بماصبرتم»

با نهایت تاسف و تألم، خبر درگذشت مادر مهربان، فداکار، صبور و شجاع شهیدان والامقام محمد حسین و داوود را دریافت نمودم. شجاعت، ایمان، ولایتمداری، رفتار انقلابی و جهادی در آن بیت مکرم دائمی و مستمر بوده و همه این برکات از وجود مادری پاک، همچون آن بانوی گرانقدر است.

دامان پاک و مطهر ایشان مهد پرورش و تربیت فرزندانی جان برکف و شایسته همچون آن شهیدان بزرگوار بوده است و در این وصف، همین بس که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و رهبر همه آزادگان جهان محمد حسین را رهبر خود می‌داند و به فضل خدا با شهیدان عزیز و بزرگوارش محشور و نزد خدای شهیدان مأجور خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت درگذشت جانسوز این مادر صابر و فداکار، علو درجات معنوی و روحانی برای شهیدان والامقام و رحمت و غفران الهی برای آن فقیده سعیده و بقای عمر توأم با صحت و سلامتی برای بازماندگان شریف از خداوند منان مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین