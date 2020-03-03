به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مجموعه مستند «هزار افسان» پروژه‌ای ملی برای گردآوری قصه‌ها، آئین‌ها، افسانه‌ها، روایات و فرهنگ ناملموس ایرانیان است و محمدمهدی دلخواسته تهیه کنندگی و مهدی پاکدل کارگردانی و اجرای این مجموعه را برعهده دارند.

«هزار افسان» پس از بررسی و پژوهش بهترین روایت‌ها، برای ساخت این مجموعه به خاستگاهِ قصه‌ها سفر می‌کند. این مستندها حاوی کلِ روایتِ انتخاب شده و در عین حال جستجوی ریشه‌های آن افسانه خواهد بود. به طوری که فضای کلی هر قسمت با فضای کلی داستان انتخاب شده منطبق است. این داستان‌ها ممکن است هراسناک، شگفت‌انگیز، عاشقانه، حماسی باشد.

مجموعه مستند «هزار افسان» در ۴ فصل ۳۰ قسمتی پس از دسته‌بندی پژوهشی افسانه‌ها، آئین‌ها، داستان‌ها و قصه‌های روستاهای مختلف تولید خواهد شد و از ظرفیت‌های فکری، مشورتی و هنری بزرگان سینما بهره خواهد گرفت.

فصل اول این مجموعه جهت پخش در شبکه‌های اینترنتی و فضای مجازی تولید می‌شود.