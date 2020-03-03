جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه‌شنبه سیزدهم اسفند ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با کاهش ۱۸۱ ریالی به قیمت ۵۳ هزار و ۶۶۷ ریال و هر یورو نیز با ۳۴۵ ریال افزایش به نرخ ۴۶ هزار و ۷۸۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۸۲۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۰۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۶۱ ریال، روپیه هند ۵۷۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۹۴۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۲۱۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۸۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۹۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۵۰۱ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۳۳۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۲۹ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۷۹۴ ریال، روبل روسیه ۶۳۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۵۳۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۰۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۰۷ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۹۹۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۸۰۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۳۱۰ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار ۹۹۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۷۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۲۶ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۵۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۸۸۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۶۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.