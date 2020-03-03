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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۰

با اعلام فراخوانی صورت گرفت؛

نامه بسیج دانشجویی شریف به مسئول قرارگاه مبارزه با کرونا

نامه بسیج دانشجویی شریف به مسئول قرارگاه مبارزه با کرونا

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه ای به دکتر زالی مسئول قرارگاه مبارزه با کرونا در شهر تهران برای مقابله با ویروس کرونا اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، با ارسال نامه‌ای خطاب به دکتر زالی، مسئول قرارگاه مبارزه با کرونا در شهر تهران جهت کمک در بخش های اجرایی، پیشگیری و درمان ویروس کرونا و همچنین کمک به روند گذر از این مسئله ملی اعلام آمادگی کرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در همین راستا در فراخوانی از داوطلبان مردمی خواسته است جهت نیاز احتمالی اعلام آمادگی کنند. 

بسیج دانشجویی تاکید کرده است این فراخوان صرفا جهت آمادگی و هماهنگی بیشتر در زمان اعلام نیاز احتمالی به حضور نیروهای مردمی توسط ستاد مرکزی بوده و تا آن زمان هیچ اقدامی در این خصوص صورت نخواهد گرفت که البته امیدواریم تلاشگران فعلی این حوزه بتوانند بر این مسئله فائق آمده و نیازی به حضور داوطلبان مردمی نباشد.

کد مطلب 4868661
مهتاب چابوک

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