نامه بسیج دانشجویی شریف به مسئول قرارگاه مبارزه با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، با ارسال نامه‌ای خطاب به دکتر زالی، مسئول قرارگاه مبارزه با کرونا در شهر تهران جهت کمک در بخش های اجرایی، پیشگیری و درمان ویروس کرونا و همچنین کمک به روند گذر از این مسئله ملی اعلام آمادگی کرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در همین راستا در فراخوانی از داوطلبان مردمی خواسته است جهت نیاز احتمالی اعلام آمادگی کنند.

بسیج دانشجویی تاکید کرده است این فراخوان صرفا جهت آمادگی و هماهنگی بیشتر در زمان اعلام نیاز احتمالی به حضور نیروهای مردمی توسط ستاد مرکزی بوده و تا آن زمان هیچ اقدامی در این خصوص صورت نخواهد گرفت که البته امیدواریم تلاشگران فعلی این حوزه بتوانند بر این مسئله فائق آمده و نیازی به حضور داوطلبان مردمی نباشد.