میرحسن موسوی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کنسل کردن بلیت‌ها و رعایت دستورالعمل کسر نکردن خسارت کنسلی بلیت از سوی شرکت‌های حمل و نقل ریلی اظهار داشت: کسانی که قبل از صدور دستور وزیر راه و شهرسازی در ۵ اسفند ماه، بلیت‌های خود را به دلیل احتمال شیوع کرونا، لغو کرده اند، خسارتی که از سوی شرکت‌های ریلی دریافت می‌شود، بعد از تعطیلات نوروز از ۱۶ فروردین به بعد بازپس داده می‌شود.

وی افزود: علت این بود که می‌خواستیم این افراد نیز از استرداد کامل هزینه بلیت به خریداران و مسافران، حذف نشوند؛ بنابراین کسانی که از تاریخ ۳ تا ۶ اسفند اقدام به لغو سفرهای ریلی خود کرده اند، می‌توانند از ۱۶ فروردین ۹۹ به مدت یک ماه برای گرفتن ۱۰ درصد هزینه خرید بلیت اقدام کنند.

به گفته معاون مسافری شرکت راه آهن، کلیه کسانی که در تاریخ‌های بعد از این دستورالعمل، اقدام به لغو سفرهای ریلی و درخواست استرداد هزینه بلیت کنند، بر اساس آنچه در سیستم فروش بلیت قطار، برنامه ریزی شده، کل هزینه خرید بلیت را دریافت خواهند کرد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تعداد کسانی که بلیت خود را کنسل کرده اند، گفت: تعداد زیادی از مسافران، سفرهای خود را برای روزهای جاری و اسفند ماه کنسل کرده اند؛ ضمن اینکه برای تعطیلات نوروز نیز صندلی خالی زیاد داریم.