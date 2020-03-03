اعلام نرخ اقلام بهداشتی پرمصرف در سامانه قیمت کالا و خدمات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهرداد ایزدی گفت: سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات با هدف افزایش شفافیت در خصوص قیمت کالا و خدمات پر مصرف خانوار طراحی شده است و در حال حاضر شامل ۶ گروه اصلی کالا و ۴ گروه اصلی خدمات از جمله کالاهای اساسی و مواد غذایی، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم‌التحریر، لوازم مصرفی خودرو و مصالح ساختمانی است؛ ضمن اینکه گروه‌های خدمات نیز شامل خدمات توزیع گاز مایع، کارمزد دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰)، کارمزد دفاتر خدمات پیشخوان و تعرفه کالا در سردخانه است.

وی افزود: در حال حاضر این سامانه از طریق درگاه اینترنتی www.۱۲۴.ir و همچنین اپلیکیشن مرتبط در اختیار عموم مردم قرار دارد که بر همین اساس، با توجه به شرایط کنونی کشور و افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای خرید مواد بهداشتی و ضدعفونی‌کننده، ۱۰ قلم لوازم بهداشتی شامل انواع ژل و محلول ضدعفونی کننده دست در اوزان مختلف و نیز مایع سفیدکننده، علاوه بر محصولات بهداشتی قبلی در سامانه گنجانده و قیمت اقلام اعلام شده که شامل حداقل و حداکثر قیمت است.

ایزدی از این سامانه به عنوان پل ارتباطی بین مردم و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نام برد و اضافه کرد: همچنین سامانه مذکور قابلیت ثبت و رسیدگی به شکایات تخلفاتی نظیر گرانفروشی، اختفا و احتکار، کم‌فروشی و عدم درج قیمت در خصوص انواع کالاها و خدمات و از جمله اقلام بهداشتی و شوینده‌ها را به صورت آنلاین دارد.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره نحوه رسیدگی به شکایت‌های مردمی نیز توضیح داد: با ثبت شکایت مصرف‌کنندگان در این سامانه، بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کمترین زمان ممکن، ضمن مراجعه به واحدهای صنفی در صورت وجود تخلف، برخورد لازم را به عمل آورده و نتیجه را به مصرف کننده منعکس می‌کند.