شبکه توزیع اقلام پزشکی ناکارآمد است/توصیه به وزارت بهداشت

رهبر مژده‌ی آذر، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زیرساخت‌ها و پیش نیازهای مقابله با کرونا، اظهار داشت: در رابطه با بیماری‌هایی که جنبه همه گیری دارد، دولت و جامعه باید توانمند باشند و این توانمندسازی، ریشه در فراهم بودن زیرساخت‌هایی دارد که سال‌ها پیش باید فراهم می‌شد.

وی ادامه داد: اگر پیش از وقوع بحران‌هایی مثل کرونا، به این موضوعات فکر شده بود، یک نظام درست و شفاف و قوی شکل می‌گرفت که سرعت، دقت و انعطاف لازم را می‌داشت ولی متأسفانه در این خصوص، مانورهای لازم، در دوره‌هایی که فرصت کافی وجود داشت، انجام نشده بود.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، افزود: کالاهایی که مربوط به مقابله با کرونا است، باید پیش از اینکه کرونا وارد کشور شود یا شناسایی شود، در حجم بالا تولید می‌شد و دپوی لازم در قالب ذخیره استراتژیک صورت می‌گرفت.

وی تاکید کرد: اطلاع رسانی و آموزش، رکن اصلی کنترل بحران است و باید پیش از این، آموزش‌های لازم به مردم، مدارس و ادارات ارائه می‌شد و مردم در این خصوص توانمند می‌شدند.

مژده‌ی آذر ادامه داد: متأسفانه از ظرفیت داروسازان به خوبی بهره برداری نشده، این درحالی است که ۱۳ هزار داروخانه در سراسر کشور می‌توانند زنجیره‌ای از شبکه مویرگی برای توزیع اقلام مورد نیاز مردم را فراهم کنند.

وی با تاکید بر اینکه شبکه توزیع ناکارآمد است، افزود: کشور نیاز به یک شبکه توزیع دارد که به صورت نظام مند و قابل رصد، اقلام پزشکی، ماسک‌ها، الکل و اقلام آزمایشگاهی را به مانند شبکه توزیع دارو، در سراسر کشور پخش کند.

به گفته مژده‌ی آذر، باید ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم، شفاف و مشخص باشد و هر آنچه که در زنجیره توزیع رخ می‌دهد، قابل رصد و پیگیری باشد.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، افزود: احتکار، گران فروشی یا توزیع غیرهدفمند اقلام، نتیجه نبود شبکه توزیع رسمی، ناکارآمد و غیر شفاف است.

مژده‌ی آذر اضافه کرد: وزارت بهداشت باید در خصوص شبکه توزیع این اقلام، هرچه سریع‌تر تصمیم گیری کند و با کمک تمامی انجمن‌های مرتبط، زیرساخت لازم را فراهم کند.

وی در پایان تصریح کرد: وزارت بهداشت باید بداند که بدون توجه به رأی و نظر تشکل‌ها، راه به جایی نمی‌برد و نمی‌تواند یک تنه بر مشکلات غالب شود. باید با همکاری همه تشکل‌ها، ظرفیت‌های موجود را هم راستا سازد و بخش‌هایی از کارها و امور را واگذار کند.