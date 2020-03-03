رهبر انقلاب درگذشت «سیدمحمد میرمحمدی» را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدعلی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درگذشت سیدمحمد میرمحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در پیامی تسلیت گفتند.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت تأسف انگیز همکار دیرین اینجانب، آقای دکتر سیدمحمد میرمحمدی را به همسر گرامی و فرزندان محترم و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت میگویم. ایشان در دوران مشاغل گوناگون خود همواره از سلامت نفس و سلامت عمل برخوردار بودند.
از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و آرامش برای بازماندگان مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای»
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