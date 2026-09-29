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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸

توسعه اقتصادی کهگیلویه‌وبویراحمد باید بر پایه ظرفیت‌های بومی دنبال شود

توسعه اقتصادی کهگیلویه‌وبویراحمد باید بر پایه ظرفیت‌های بومی دنبال شود

یاسوج-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دشواری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط کنونی، بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها و شناسایی ظرفیت‌های بومی و تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده شامگاه سه شنبه در جمع‌بندی نشست با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کهگیلویه‌وبویراحمد، با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز به دلیل شرایط موجود، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نسبت به گذشته سخت و پیچیده‌تر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: با وجود همه چالش‌هایی که طی ۴۰ سال گذشته پشت سر گذاشته‌ایم، در داخل کشور گام‌های جدی و مهمی برداشته شده که قابل تقدیر است و باید این ظرفیت‌ها را بیش از گذشته تقویت کرد.

وی ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی متناسب با ظرفیت‌های هر استان را ضروری دانست و گفت: برنامه‌های توسعه‌ای زمانی می‌توانند به نتیجه برسند که با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های واقعی هر منطقه هماهنگ باشند.

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن استان‌ها، تصریح کرد: توسعه متوازن یک ضرورت است، اما این توسعه نباید بدون توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه دنبال شود.

وی افزود: در استان کهگیلویه‌وبویراحمد نیز باید از همین ابتدا، ظرفیت‌های واقعی استان را مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار دهیم تا سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر درست هدایت شوند.

ضرورت پیگیری مطالبات بخش خصوصی

رئیس اتاق ایران با اشاره به مأموریت‌های اتاق‌های بازرگانی در کشور بیان کرد: توجه به مسائل اقتصادی، تولیدی و تجاری از جمله مأموریت‌های اصلی اتاق ایران است و در همین راستا، پیشنهادها و دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره موضوعات مختلف را تدوین و در اختیار مقامات و تصمیم‌گیران قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: با وجود ارائه این پیشنهادها، درباره بخش قابل توجهی از آنها پاسخی دریافت نمی‌کنیم و لازم است ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر بیش از گذشته تقویت شود.

حسن‌زاده، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی را یکی از الزامات جذب سرمایه‌گذار دانست و گفت: پیش از انتظار برای ورود سرمایه‌گذار، باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای هر نوع سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

وی اضافه کرد: اگر ظرفیت‌های اقتصادی استان به‌درستی شناسایی و معرفی شوند و همزمان زیرساخت‌های مورد نیاز نیز مهیا باشد، زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: کهگیلویه‌وبویراحمد باید با تکیه بر ظرفیت‌های واقعی خود، مسیر توسعه اقتصادی را دنبال کند و برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه و ایجاد واحدهای تولیدی نیز بر همین اساس انجام شود.

کد مطلب 6963065

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    نظرات

    • ایران وطنم جنوب پاره تنم IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      به کهگیلویه وبویراحمد وچهارمحال بختیاری حسابی برسید بهترین مردمان دارن وسیستان بلوچستان یک بار واسه همیشه انقدر برسید وبسازید که بهترین جا ایران کنید خوزستان بهترین جا باید باشه کل جنوب مناطق کرد نشین ولر نشین فقط برسید

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