به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده شامگاه سه شنبه در جمع‌بندی نشست با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کهگیلویه‌وبویراحمد، با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز به دلیل شرایط موجود، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نسبت به گذشته سخت و پیچیده‌تر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: با وجود همه چالش‌هایی که طی ۴۰ سال گذشته پشت سر گذاشته‌ایم، در داخل کشور گام‌های جدی و مهمی برداشته شده که قابل تقدیر است و باید این ظرفیت‌ها را بیش از گذشته تقویت کرد.

وی ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی متناسب با ظرفیت‌های هر استان را ضروری دانست و گفت: برنامه‌های توسعه‌ای زمانی می‌توانند به نتیجه برسند که با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های واقعی هر منطقه هماهنگ باشند.

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن استان‌ها، تصریح کرد: توسعه متوازن یک ضرورت است، اما این توسعه نباید بدون توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه دنبال شود.

وی افزود: در استان کهگیلویه‌وبویراحمد نیز باید از همین ابتدا، ظرفیت‌های واقعی استان را مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار دهیم تا سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر درست هدایت شوند.

ضرورت پیگیری مطالبات بخش خصوصی

رئیس اتاق ایران با اشاره به مأموریت‌های اتاق‌های بازرگانی در کشور بیان کرد: توجه به مسائل اقتصادی، تولیدی و تجاری از جمله مأموریت‌های اصلی اتاق ایران است و در همین راستا، پیشنهادها و دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره موضوعات مختلف را تدوین و در اختیار مقامات و تصمیم‌گیران قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: با وجود ارائه این پیشنهادها، درباره بخش قابل توجهی از آنها پاسخی دریافت نمی‌کنیم و لازم است ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر بیش از گذشته تقویت شود.

حسن‌زاده، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی را یکی از الزامات جذب سرمایه‌گذار دانست و گفت: پیش از انتظار برای ورود سرمایه‌گذار، باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای هر نوع سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

وی اضافه کرد: اگر ظرفیت‌های اقتصادی استان به‌درستی شناسایی و معرفی شوند و همزمان زیرساخت‌های مورد نیاز نیز مهیا باشد، زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: کهگیلویه‌وبویراحمد باید با تکیه بر ظرفیت‌های واقعی خود، مسیر توسعه اقتصادی را دنبال کند و برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه و ایجاد واحدهای تولیدی نیز بر همین اساس انجام شود.