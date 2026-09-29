https://mehrnews.com/x3dc5j ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6963061 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ اجتماع بزرگ جانفدا در کاشمر کاشمر- در اجتماع بزرگ جانفدا در کاشمر ظرفیت، انسجام، سازماندهی و آمادگی بسیجیان شهرستان به نمایش گذاشته شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6963061 کپی شد مطالب مرتبط رزمایش اقتدار جانفدایان قوچان ملت ایران با فرهنگ «جانفدا» دشمن را در آرزوی فتح ناکام میگذارد آمادگی جانفدایان چنارانی دهقانی:همه باید برای ایران و حفظ انسجام ملی نقشآفرینی کنیم رزمایش «جان فدا» در تربت حیدریه برچسبها جانفدا شهر کاشمر خراسان رضوی
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