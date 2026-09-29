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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۴

اجتماع بزرگ جان‌فدا در کاشمر

اجتماع بزرگ جان‌فدا در کاشمر

کاشمر- در اجتماع بزرگ جانفدا در کاشمر ظرفیت، انسجام، سازماندهی و آمادگی بسیجیان شهرستان به نمایش گذاشته شد.

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کد مطلب 6963061

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