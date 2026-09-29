https://mehrnews.com/x3dc5m ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6963063 استانها گیلان استانها گیلان ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸ ۲۱۳ شب حماسه و مقاومت در تالش تالش- در این ویدئو، حضور حماسی و ایستادگی تالشی ها را در شب دویست و سیزده را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6963063 کپی شد مطالب مرتبط رزمایش بزرگ «جانفدایان» ۲۴ مهر در رشت برگزار میشود قرار دویست و سیزدهم مردم رشت زیر بارش شدید باران سلماسی ها در ۲۱۳امین موج مقاومت ملی در خیابان ایستادهاند دویست و سیزدهمین شب میدانداری قمیها روایت ایستادگی بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدعهد با رهبر انقلاب برچسبها تالش تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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