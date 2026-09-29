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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸

۲۱۳ شب حماسه و مقاومت در تالش

۲۱۳ شب حماسه و مقاومت در تالش

تالش- در این ویدئو، حضور حماسی و ایستادگی تالشی ها را در شب دویست و سیزده را مشاهده می کنید.

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فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6963063

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