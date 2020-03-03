عرضه واحدهای تملک شده فارس در سامانه «فام»

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دائمی دوشنبه در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان فارس تاکید کرد: املاک تملک شده توسط ۱۸ بانک در سراسر کشور از طریق سامانه فام در اختیار سرمایه گذاران و وزارتخانههایی که به دنبال سرمایهگذاری هستند قرار گرفته است.
دایی یادآور شد: سامانه فام سامانهای است که نسبت به مزایده املاک تملیکی شده در کل کشور اقدام میکند به این گونه که این سامانه به عنوان سامانه فروش املاک مازاد در کشور نام گذاری شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس در خصوص سیاست واگذاری املاک تصریح کرد: یکی از سیاستهای که وزارت اقتصاد به دنبال آن بوده واگذاری و برگزاری مزایده به صورت کلان است و سیاستهای برگزاری مزایده به صورت خود و در شهرستانها ملاک عمل وزارتخانه نیست.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه شده ایم عدم تمایل سرمایه گذاران برای خرید یا حضور در مزایدههایی است که توسط وزارتخانه برگزار شده است و دلیل آن نیز عدم تمایل و شرایط بد اقتصادی حاکم بر جامعه است.
دایی یادآور شد که ۵٣ واحد در فارس در سامانه فام وجود دارند و سرمایه گذاران میتوانند نسبت به خرید آنان اقدام کنند.
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