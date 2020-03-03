فردا؛ آخرین مهلت ثبت اعتراض یا انصراف از طرح ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی گفت: نظر به ضرورت اعلام پایان مهلت اعتراض و انصراف متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن و به منظور ادامه سایر اقدامات اجرایی این طرح، مهلت اعتراض به عدم تأیید شرایط ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن و همچنین انصراف از ثبت‌نام در این طرح، در ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸ به پایان خواهد رسید.

وی ادامه داد: افرادی که نسبت به ثبت نام مرحله اول اعتراض دارند با مراجعه به سایت در بخش اعتراضات با درج نام و کد ملی خود، کد رهگیری دریافت کرده و با ثبت کد، علت رد تقاضای اولیه خود را مشاهده می‌کنند؛ این در حالی است که چنانچه اشتباهی شده باشد، اعتراضات ثبت و متقاضیان با ارائه مدارک سجلی، در زمان مقرر و اعلام شده مراجعه کرده و وضعیت آنها کنترل و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

اصلانی در خصوص شرایط انصراف متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، گفت: متقاضیانی که درخواست انصراف از طرح اقدام ملی را دارند می‌توانند، تقاضای انصراف خود را از طرح اقدام ملی تا تاریخ اعلام شده ثبت کنند. متقاضیان با ثبت انصراف خود این امکان را خواهند یافت تا در طرح‌های جدید و در مرحله دوم ثبت نام که از ۱۷ اسفند آغاز می‌شود، در شهری که سکونت دارند ثبت نام کنند.

گفتنی است پیش از این نیز محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از روز شنبه ۱۷ اسفند خبر داده بود.

طبق اعلام صورت گرفته در مرحله نخست ثبت نام در ۵۳۰ شهر انجام شد و قرار است با فراهم شدن شرایط مرحله دوم ثبت‌نام از ۱۷ اسفند شروع شود که این آغاز در پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز و اصفهان خواهد بود.

همچنین طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی از روز ۱۲ اسفند این فرصت به متقاضیانی که تأیید صلاحیت نشدند و یا اینکه خواهان انصراف از این طرح هستند، داده شد تا با مراجعه به سایت tem.mrud.ir نسبت به انصراف یا اعتراض خود اقدام کنند.