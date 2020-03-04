اضافه وزن عملکرد ریه ها را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه عملکرد ریهها به طورطبیعی با افزایش سن کاهش مییابد، محققان اضافه وزن متوسط تا شدید را با کاهش شدیدتر عملکرد ریهها مرتبط میدانند.
این مطالعه شامل ۳۷۰۰ نفر در اروپا و استرالیا در رده سنی ۲۰ تا ۴۴ سال بود که به مدت ۲۰ سال تحت نظر بودند.
پژوهشگران دریافتند افرادی که در طول این دوره دچار اضافه وزن یا چاقی شده بودند روند کاهش عملکرد ریه شأن تسریع یافته بود.
آنها متوجه شدند کاهش وزن موجب کُندشدن روند کاهش عملکرد ریهها در افراد چاق میشود و افرادی که وزن شأن را در طول دوره بزرگسالی پایین نگه میدارند روند کاهش عملکرد ریههای شأن به مراتب کُندتر است.
«جودیت گارسیا آیمریچ»، سرپرست تیم تحقیق از مؤسسه سلامت جهانی بارسلونا اسپانیا، در این باره میگوید: «دو توضیح احتمالی در مورد وجود رابطه بین وزن بیشتر و کاهش عملکرد ریهها وجود دارد.»
اول اینکه، تجمع میزان زیاد چربی در ناحیه شکم و قفسه سینه میتواند موجب محدودشدن فضای ریهها در زمان تنفس شود. دوم اینکه، چربی موجب تولید مواد شیمیایی التهابی میشود که میتواند به ریهها آسیب برساند و قطر مجاری هوا را کاهش دهد.
به گفته محققان، حفظ عملکرد خوب ریهها در طول دوره بزرگسالی در پیشگیری از بیماریهای مزمن تنفسی امری حیاتی است.
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