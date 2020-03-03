کشف ۲۶۱ هزار جفت دستکش و مواد بهداشتی احتکارشده در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار رحیم جهانبخش، گفت: به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در سطح استان، طرح نظارت و بازدید از واحدهای صنفی عرضه مواد بهداشتی استان در دستور کار کلیه یگان های انتظامی و اجرایی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان زنجان، افزود: در اجرای این طرح، ماموران پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از احتکار انواع دستکش و مواد شوینده توسط سه فروشگاه عرضه مواد بهداشتی با خبر شدند.

جهانبخش، تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی های قضائی، با همکاری کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره بهداشت در بازدید از انبار این فروشگاه ها ۲۶۲ هزار جفت دستکش و ۸۰۰ عدد مواد شوینده و ماسک و ژل ضد عفونی کشف کردند که بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش ریالی اقلام کشف شده بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ضمن پلمب این فروشگاه ها متصدی آنها نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، به مردم، توصیه کرد: به محض مشاهده هرگونه گران فروشی و یا احتکار فرآورده‌های بهداشتی مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ یا کلانتری محل سکونت خود اعلام کنند.

