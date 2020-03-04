دور خیز انیمیشن کوتاه ایرانی برای اسکار ۲۰۲۱

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «سانگ اسپرو» به تهیه کنندگی و کارگردانی فرزانه امیدوارنیا تولید مشترک ایران و دانمارک با دریافت تندیس بهترین انیمیشن کوتاه بیستمین دوره جشنواره بین المللی «لیبو» واجد شرایط رقابت در بخش انیمیشن های کوتاه اسکار سال ۲۰۲۱ شد. این انیمیشن کوتاه در مدت زمان تقریبی ۱۰ دقیقه و با موضوع مهاجرت تاکنون در بیش از چهل جشنواره مهم بین المللی حضور داشته و موفق به دریافت هفت جایزه از جمله از جشنواره فیلم جیفونی شده است.

عوامل این انیمیشن کوتاه عبارتند از فیلمنامه نویسان: فرزانه امیدوارنیا، مهدی رستم پور، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، تدوین: احسان واثقی، طراحی و ساخت عروسک و دکور: فرزانه امیدوارنیا، جلوه های بصری: محمدرضا نجفی امامی، عباسعلی عباسی، طراحی و ترکیب صداها: رامین ابوالصدق، اصلاح رنگ: نیما دبیرزاده، گروه تولید: شهاب فرج دادیان، علی سرحدی، سعید راد، طراحی پوستر: اونیش امین اللهی، ساخت تیزر: حمید نجفی راد، تهیه کننده: فرزانه امیدوار نیا.