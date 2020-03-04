به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در پی درگذشت والده امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام او به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد

فرماندهی محترم نیروی پدافند هوایی ارتش

درگذشت مادر گرامی‌تان که در مکتب صبوری و غیرت زینبی با پرورش فرزندان غیوری همچون شما، پرونده‌ای پر برگ‌وبار از باقیات برای خود رقم زده است را خدمت جنابعالی و بازماندگان آن بانوی پرهیزکار تسلیت عرض نموده و امیدوارم شیرازه بند شریعت علوی شما در رجعت خود به دیار باقی که مصادف با ایام رجب شده است مشمول رحمت واسعه ی الهی گردد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش

سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده