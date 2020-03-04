به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان صبح چهارشنبه در نودمین جلسه صحن شورا ضمن قدردانی از تیم درمانی مبارزه با کرونا، اظهار کرد: به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و با توجه به ازدحام مراجعهکنندگان در سازمان نظام مهندسی و معاونت شهرسازی شهرداری همدان، دو مصوبه پیشنهاد شد و در صحن شورا مورد رأیگیری قرار گرفت.
وی بیان کرد: طبق این مصوبه مالکان تا پایان اسفندماه صرفاً بر اساس نقشههای معماری ارائه شده مالک و تأیید شده مهندس معمار، عوارض کامل پروانه ساختمانی خود را با تعرفه سال ۹۸ به صورت نقدی، یکجا و با لحاظ تخفیف مصوب، پرداخت و تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ فرصت داشته باشند پیش نویس مورد تأیید معاونت شهرسازی و معماری را دریافت کنند.
گردان در این زمینه، اضافه کرد: چنانچه مالکان، پیش نویس قطعی خود را تا پایان اردیبهشتماه دریافت نکنند، عوارض آنها با تعرفه ۹۹ محاسبه شود.
رئیس شورای شهر همدان همچنین با اشاره قررا گرفتن در روزهای پایان سال و فرارسیدن ایام نوروز ۹۹ تاکید کرد: طبق روال هر سال مدیریت شهری اقداماتی را برای استقبال از بهار انجام میدهد اما امسال با توجه به شرایط به وجود آمده دو موضوع باید مد نظر مدیریت شهری باشد.
گردان اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح شهر باید این موضوع نیز در طرح استقبال از بهار لحاظ شود چرا که پاکبان ها و پرسنل فضای سبز و خدمات شهری در معرض ابتلاء هستند و لازم است تعداد زیادی ماسک به تعداد کافی برای این زحمتکشان تهیه و توزیع شود.
وی با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوسها کاهش یافته است، گفت: به منظور اشاعه فرهنگ استفاده از کارت بلیط بخصوص در مناطق توانمندسازی لازم است تعدادی از این کارتها به صورت رایگان در بین مردم توزیع شود.
برنامه مدیریتشهری، علمی و منطقی ارائه شود
رئیس کمیسیون برنامهبودجه و مالی شورای شهر همدان در پایان گفت: شهرداری باید در جهتی حرکت کند که پروژهای بدون پشتوانه و تعریف منبع اعتباری مشخص در برنامهریزیهای شهری قرار ندهد؛ زیرا این مهم غیرکارشناسی محسوب میشود
اکبر کاوسیامید گفت: هر طرح شهری بدون برنامه، نقشه و برآورد هزینه به طور قطع در سال ۱۳۹۹ اجرایی نخواهد شد؛ ازاینرو برنامهریزی باید ارائه شود که نزدیک به عملیاتی شدن باشد.
وی افزود: شهروندان در صورت ارائه برنامههای منسجم و پیوسته مدیریتشهری، مطالبه میکنند که در صورت عدم تحقق آن نارضایتی به دنبال دارد.
کاوسیامید تأکید کرد: ما باید برنامه عاقلانه، علمی و منطقی پیشنهاد دهیم تا در موعد تفریغ بودجه، شهرداری پاسخگو باشد.
شهردار همدان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از پرسنل شهرداری در حوزههای مختلف در پاکسازی سطح شهر، گفت: از ابتدای اعلام شیوع کرونا اقدامات بهداشتی توسط نیروهای خدماترسان شهرداری در سطح شهر صورت گرفت؛ اما به دلیل عدم اطلاعرسانی مناسب این موضوع به خوبی اطلاعرسانی نشد.
عباس صوفی با اعلام اینکه شهرداری همدان در امر ضدعفونی کردن سطح شهر و توزیع اقلام بهداشتی بین رانندگان تاکسی، در سطح کشور پیشرو بوده است، افزود: علیرغم اینکه آئیننامهای در این زمینه برای ما ارسال نشده بود، فضای شهر را ضدعفونی کردیم و این اقدامات همچنان ادامه دارد.
عوارض کسبه همدان برای دو ماه رایگان شد
نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در نطق پیش از دستور نودمین جلسه صحن شورا اعلام کرد: شورای دور پنجم شهر همدان با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و در راستای حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی شهر همدان، تصویب کرد تا شهرداری همدان لایحه رایگان شدن عوارض کسبوپیشه، بهای خدمات عمومی و حق بهرهبرداری ماههای بهمن و اسفند امسال را به شورای شهر ارائه دهد.
حمید بادامینجات با تأکید بر اقدام عاجلانه به منظور حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی و بیان اینکه مشکلات رکود بازار را به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد هستیم، اظهار کرد: با توجه به پایان سال و وضعیت پیش آمده، تمامی کسبه و فعالان اقتصادی دچار مشکلات مالی شدهاند که درآمدشان به یکدهم هم رسیده است.
بادامینجات با تأکید بر اینکه بر اساس مطالبه مردم، اداره مالیات و سایر ارگانهای مربوطه نیز باید همین روال را پیش بگیرند؛ افزود: شورای شهر مصوب کرد لایحه رایگان شدن عوارض کسبوپیشه و بهای خدمات در برهه زمانی مشخص عملیاتی شود تا نقطه امیدی برای کسبه و فعالان اقتصادی شهر باشد.
نظر شما