کشف ۷۱۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی طی سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی در این باره اظهار داشت: خطرات ناشی از آثار مخرب پدیده شوم قاچاق کالا به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری بوده و ایشان ایفای نقش هریک از دستگاه‌های دخیل در این مبارزه را واجب دانسته اند.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی مبارزه همه جانبه با معضل قاچاق را با جدیت دنبال می‌کند و پلیس استان نیز با این راهبرد، دستاوردهای ارزنده ای در برخورد با قاچاقچیان کالا در سال جاری داشته است.

این مقام ارشد انتظامی در استان مرکزی با بیان افزایش ۵۳ درصدی کشفیات کالای قاچاق در یازده ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیان داشت: طی این عملیات‌ها در حدود ۷۱۴ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق کشف شد و ۷۱۲ قاچاقچی کالا نیز دستگیر شدند و از آنان تعداد ۵۰۹ دستگاه خودرو توقیف شد.

وی ادامه داد: از مجموع ۸۵۲ پرونده تشکیل شده در حوزه قاچاق کالا، تعداد ۳۵۱ پرونده دارای ارزشی بالاتر از یکصد میلیون ریال و تعداد ۲۰۹ پرونده دارای ارزشی بالاتر از ۱۰ میلیون ریال است.