کشف ۳ میلیاردریال اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در راستای مقابله با احتکار اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده که این روزها به علت شیوع بیماری کرونا مورد تقاضای شهروندان است، مقابله با احتکار این نوع اقلام در دستور کار مأموران در سطح استان همدان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان ملایر در بازرسی از واحدهای صنفی توانستند تعداد قابل توجهی اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده را از ۵ واحد صنفی متخلف کشف کنند.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: در این راستا ۳۵۰ هزار عدد دستکش، ۷۵۰۰ عدد ماسک بهداشتی، ۱۰۰۰ عدد ژل کننده، ۵۰۰ لیتر محلول ضد عفونی و ۱۵۰ لیتر الکل را کشف شد.

وی با اشاره به ارزش ۳ میلیارد ریالی این اقلام برابر نظر کارشناسان افزود: در این رابطه ۵ متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: پلیس استان همدان اجازه نخواهد داد که عده‌ای سود جو در این مقطع حساس اقلام بهداشتی مورد نیاز شهروندان را احتکار کنند و با قاطعیت با این گونه افراد برخورد می‌کند و از شهروندان هم می‌خواهیم این گونه موارد را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.