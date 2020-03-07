به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بین‌المللی الکندی و اسلام در روزهای ۲۵ و ۲۶ مارس ۲۰۲۲ در توکیو- ژاپن برگزار می‌شود.

محور کلی کنفرانس شامل الکندی، تأثیرات بر الکندی، تأثیرات یونانی، تأثیرات معاصر، منطق و ترجمه، هارمونی بین فلسفه و دین، پزشک، ریاضیات، علوم طبیعی در فلسفه الکندی، متافیزیک، جاودانگی جهان، روانشناسی، روح انسان، معرفت شناسی، کاربرد اخلاق، علوم پایه، استفاده از ریاضیات، کیهان شناسی و… است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۳/tokyo/ICAKI/sponsorship ارسال نمایند.

مهات ارسال آثار ۱۴ فوریه ۲۰۲۲ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/al-kindi-and-islam-conference-in-march-۲۰۲۲-in-tokyo مراجعه گردد.