استاندار همدان: لزوم محدود کردن سفرها برای مقابله با شیوع کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مقابله با کرونا ویروس هر روز در همدان تشکیل جلسه میدهد و در آخرین جلسه ستاد، محدود کردن سفرها به همدان و تبلیغ برای خودداری از انجام سفرهای غیرضروری مورد تاکید قرار گرفته است.
استاندار همدان در جلسه فوقالعاده پیرامون آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در استان همدان در زمینه مبارزه با کرونا ویروس بر هماهنگی و همدلی بیشتر در اجرای اقدامات جدی و با دقت در این حوزه تاکید کرد.
سید سعید شاهرخی خاطرنشان کرد: مرخصیها و مأموریتهای غیرضروری در استان همدان تا اطلاع ثانوی لغو است.
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