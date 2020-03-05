ضرورت دسترسی ۶۰ هزار مراقب و بهورز سامانه ۴۰۳۰ به تلفن اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت، در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری، از همکاری شرکت مخابرات در خصوص راه اندازی سامانه ۴۰۳۰، جهت پاسخگویی و راهنمایی به سوالات بیماری کرونا تشکر کرد.

در این نامه تاکید شده است: از آنجایی که آموزش، پیگیری و پاسخگویی به موارد مشکوک به بیماری کرونا توسط مراقبین سلامت و بهورزان برای جمعیت تحت پوشش در سطح کشور دارای اهمیت و فوریت زیادی در کنترل بیماری است، لذا در اسرع وقت امکان دسترسی به تلفن اینترنتی برای مراقبین و بهورزان (۶۰ هزار کاربر) از طریق سامانه ۴۰۳۰ فراهم شود.