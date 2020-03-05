آمادگی سپاه فارس برای مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله بوعلی گفت: سپاه فجر فارس از زمان بروز بیماری کرونا با فعال کردن تیم‌های مختلف کارشناسی و عملیاتی و در کنار سایر نهادها و مسئولان استان اقدامات بسیار خوبی در راستای افزایش تولید اقلام بهداشتی و پزشکی داشته است.

سردار بوعلی در این جلسه ضمن تجلیل از خدمات پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستان‌های استان فارس در راستای مقابله با بیماری کرونا و درمان بیماران، گفت: جلسه قرارگاه پیشگیری سپاه فجر به منظور هماهنگی، پیش بینی، بررسی وضعیت استان و برنامه ریزی اقدامات لازم در موضوع پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در استان فارس برگزار شد.



وی با تاکید بر اینکه سپاه افتخار می‌کند قدمی در راستای خدمت به مردم بردارد، گفت: سپاه فجر فارس از زمان بروز بیماری کرونا با فعال کردن تیم‌های مختلف کارشناسی و عملیاتی و در کنار سایر نهادها و مسئولان استان اقدامات بسیار خوبی در راستای افزایش تولید اقلام بهداشتی و پزشکی در استان داشته و حل مشکلات واحدهای تولیدی اقلام بهداشتی را در دستور کار قرار داده است.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس با بیان اینکه برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی آمادگی کامل داریم، گفت: کادر کارکنان سپاه استان و ظرفیت مردمی بسیج فارس برای کمک به دانشگاه علوم پزشکی آمادگی کامل دارند و در صورت نیاز سایر ظرفیت‌های پزشکی و اماکن سپاه فارس نیز در راستای مقابله با بیماری کرونا و رفع آلودگی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار خواهند گرفت.