اتحادیه اروپا خواستار بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رشته توئیت‌هایی را در باره ایران منتشر کرد.

بورل در این ارتباط اعلام کرده که با «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه ایران تلفنی گفت‌وگو کرده و خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این ارتباط نوشت: تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره شیوع کرونا صحبت کردم. بر حمایت اتحادیه اروپا تأکید کردم.

جوزف بورل همچنین به اعزام اولین بسته تجهیزات پزشکی اتحادیه اروپا به ایران در هفته گذشته نیز اشاره کرده است.

در پیام توئتیری دیگری، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: بعد از نتایج اطمینان‌بخش جلسه کمیسیون مشترک در هفته گذشته مسئله برجام را مطرح کردم. تلاش‌ها برای بازگشت ایران به اجرای کامل توافق هسته‌ای همچنان ادامه خواهد داشت.

در ارتباط با گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز، بورل به گفتگوی اخیر خود با وزیرخارجه ایران اشاره کرد و گفت: در این گفتگو به جدیدترین گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پرداختیم و از جمله درباره ضرورت تداوم همکاری خوب ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ارائه همه توضیحات ضروری و دسترسی‌ها به اماکن معین گفت‌وگو کردیم.

بورل همچنین در این پیام بر حمایت اتحادیه اروپا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابق معمول به صورت سه ماهه منتشر می‌شود و روز گذشته نیز گزارش سه ماهه آژانس منتشر شد که در آن درباره ایران ادعای درخواست شفافیت شده بود.

در گزارش آژانس همچنین به ۵ برابر شدن ظرفیت اورانیوم غنی شده ایران در مقایسه با محدودیت تعیین شده در برجام اشاره شده بود.