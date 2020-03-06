به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمالک حسینی در گفتگو با برنامه "پارک شهر" رادیو تهران ضمن اشاره به دغدغه همگانی مردم در خصوص کودکان کار، به ویژه کودکان زباله‌گرد پس از شیوع ویروس کرونا گفت: آسیب‌های اجتماعی مربوط به کودکان در حیطه وظیفه و اختیار سازمان بهزیستی است و به دلیل حساسیت موضوع، دیگر سازمان‌ها به طور قانونی اجازه مداخلات جدی در این زمینه را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه به طور ویژه پیگیر موضوعات مربوط به کودکان کار و کودکان زباله‌گرد هستم، افزود: شهرداری تهران از جنبه مسئولیت اجتماعی خود و نه تکلیف قانونی سال‌هاست که در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند.

سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی از آغاز یک پروژه جدید مربوط به کودکان‌کار با سازمان‌های مردم نهاد خبر داد و افزود: طبق بررسی‌ها و به دلیل شرایط خاص کنونی به‌طور جدی به بحث کودکان زباله‌گرد ورود می‌کنیم. در حال حاضر می‌توان با برخی اقدامات قضائی حضور کودکان کار در سطح شهر را محدود کرد، اما این زنجیره قطع نمی‌شود. کودکی که مورد بهره‌کشی قرار گرفته یا بنا بر شرایط خانوادگی مجبور به کار شده باشد، کارش را تعطیل نمی‌کند؛ فقط تغییر شغل می‌دهد. این یعنی شاید به کار سیاه‌تری بپردازد که من و شما نمی‌بینیم.

وی در خصوص شرایط فعلی کودکان زباله‌گرد با توجه به شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: از هفته گذشته با پیگیری سازمان‌های مردم نهاد، موضوع زباله‌گردی و تفکیک از مخزن را در تهران ممنوع و غیرقانونی اعلام کردیم. همچنین دکتر جوادی‌یگانه، معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران در مکاتبه‌ای با استاندار تهران درخواست ورود نیروی انتظامی به این موضوع را مطرح کرد.

سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی ضمن اشاره به جریمه‌های سنگین پیمانکاران شهرداری در صورت استفاده از کودکان زباله‌گرد اظهار کرد: درخصوص پیمانکاران شهرداری دچار مشکل نیستیم. مشکل اصلی پیمانکاران غیررسمی هستند. بیش از ۹۰ درصد از این افراد غیرایرانی بوده، وضعیت هویتی مشخصی ندارند و مهاجر غیر قانونی هستند. همچنین در بیشتر موارد سکونت‌گاه‌شان متغیر بوده و این موضوعات سبب می‌شود که نظام کنترلی آن‌ها بسیار دشوار باشد.

حسینی تاکید کرد: در حال حاضر برای زباله‌گردی کودکان ممنوعیت کامل اعلام کرده و پیگیریم که نیروی انتظامی نیز در این امر مهم ما را یاری کند. همچنین به سازمان بهزیستی پیشنهاد می‌دهیم برای یک دوره خاص، این افراد به‌ویژه کودکانی که ایرانی نبوده و با خانواده زندگی نمی‌کنند را در مراکزی با همه امکاناتی که ما در اختیارشان قرار داده‌ایم؛ قرنطینه کنند.

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی در صورت لزوم می‌توانیم فضای بیشتری در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهیم. از هفته آینده با تیم پزشکی و برنامه آموزشی وارد گودهای زباله‌گردی و مراکز تجمع کودکان کار می‌شویم. امیدوارم با اراده جدی بتوانیم این عزیزان را از ابتلاء به ویروس کرونا دور نگه داریم.