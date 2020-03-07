نهمین محموله کمک های مردمی به سیستان و بلوچستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری در حاشیه ارسال نهمین محموله کمکهای امدادی به سیستان و بلوچستان با اشاره به سیل اخیر سیستان و بلوچستان بیان کرد: مردم شریف خراسان جنوبی تاکنون در کمک به سیل زدگان گامهای خوبی برداشته و از نخستین روزهای سیل تاکنون کمکهای نقدی و غیر نقدی زیادی به آسیب دیدگان داشته اند.
وی از ارسال نهمین محموله کمکهای امدادی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: طی این محموله کالاهایی اعم از ۱۰۰ اجاق خوراک پزی، ۱۷۰ تخته پتو و ۱۰۰ تخته زیرانداز به سیستان و بلوچستان ارسال شده است.
شهریاری ارزش این کالاها را ۴۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: سه قلم اصلی این محموله توسط یک خیر نهبندانی تهیه شده است.
وی بیان کرد: شعب هلال احمر در سراسر استان آماده دریافت کمکهای نقدی شهروندان برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان است.
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