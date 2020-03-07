بارش باران امروز ایلام را فرا می گیرد

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: بارش منقطع باران از فردا در نقاط مختلف استان شروع میشود و این بارشها تا بامداد روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این سیستم از بارش قوی برخوردار نیست و در زمره بارشهای ضعیف تا متوسط قرار میگیرد، افزود: دامنه پراکنش بارشها کل استان را در بر میگیرد اما در نیمه شمالی استان ریزشها بیشتر است.
میهن پرست یادآور شد: یکی دیگر از پدیدههای جوی فردا وزش باد شدید است که سرعت وزش باد احتمال دارد خسارتهایی به برخی تاسیسات از جمله تیرهای چراغ برق و شاخ و برگ درختان وارد کند.
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