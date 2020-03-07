استفاده از زبان اشاره در برنامه های آموزش مکمل برای ناشنوایان

کرونا باید از اجتماعات پرخطر پرهیز کنیم که اجتماع دانش آموزان در مدرسه از آن جمله است گفت: دانش آموزان با نیازهای ویژه به هفت گروه تقسیم می شوند و به دلیل اینکه سیستم ایمنی ضعیف تری دارند بیشتر در معرض خطر هستند. به گزارش خبرگزاری مهر ، سید جواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع مدرسه تلویزیونی روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت با بیان اینکه به دلیل شیوعباید از اجتماعات پرخطر پرهیز کنیم کهدانش آموزان در مدرسه از آن جمله است گفت: دانش آموزان با نیازهای ویژه به هفت گروه تقسیمشوند و به دلیل اینکه سیستم ایمنی ضعیف تری دارند بیشتر در معرض خطر هستند.

وی افزود: ما مدرسه را از حیث فیزیکی تعطیل کردیم اما آموزش ادامه دارد و تلاش می کنیم از این تهدید و بلای بیماری یک فرصت بسازیم. مدیران مدارس و ما در ستاد از این فرصت استفاده می کنیم تا در بستر آموزش های نوین آموزش را به شکل جذاب و پررونقی به مدارس ببریم و خانواده ها را در تعلیم و تربیت مشارکت بدهیم.

حسینی با بیان اینکه در دو قلمرو اقدامات ویژه ای در حال انجام است گفت: قلمرو اول این است که چه کنیم خانواده ها به این ویروس مبتلا نشوند. در این راستا اقدامات پیشگیرانه بهداشتی را مدنظر قرار داده و دستورالعمل جامعی را به استان ها ارسال کرده ایم . در واقع دستورالعمل ویژه وزارتخانه برای مقابله با کرونا ، برای دانش آموزان با نیازهای ویژه مناسب سازی شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: قلمرو دوم تشکیل سه کارگروه آموزش، بهداشت و سلامت و استفاده از فناوری های نوین است. دو گروه از دانش آموزان را داریم؛ بچه هایی که هوشبهر عادی دارند و آنها که ناتوان ذهنی هستند. آنها که هوشبهر عادی دارند در قالب طرح تلفیقی و در مدارس عادی درس می خوانند و از برنامه های سیما استفاده می کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا برای نابینایان و ناشنوایان برنامه‌ای دارید یا خیر؟ گفت: به زودی زبان اشاره برای ناشنوایان در برنامه های پخش تلویزیونی استفاده می شود و برای نابینایان هم کتاب های صوتی و بسته های آموزشی تولید شده که در اختیار آنها قرار دارد. کتاب صوتی در طول سال ارسال شده و اکنون ۱۳ نرم افزار و لوح آموزشی را نیز برای مدارس ارسال کرده ایم .

فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نیز درباره علت باز بودن مدارس در ایام تعطیلی ناشی از کرونا و حضور کادر مدرسه در آن گفت: وزارت آموزش و پرورش بر اساس ماموریتی که دارد باید برای تداوم تعلیم و تربیت در این شرایط تلاش کند.

وی افزود: درباره حضور معلمان در مدرسه اظهار نظری نکردیم و اجباری نیست، اما معتقدیم مدرسه باید باز باشد زیرا بار روانی دارند و به مردم انگیزه می دهد. از سوی دیگر باید یک مرکزیتی آموزش مجازی و سیستم ارتباطی با دانش آموزان را هدایت کند. اعلام کردیم مدارس روزانه باز و یکی دو نفر از عوامل اداری حضور داشته باشند تا روند آموزش را مدیریت کنند.