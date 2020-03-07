گوشی جدید تی سی ال با نمایشگر کشویی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، همزمان با افزایش تقاضا برای خرید گوشی‌های دارای نمایشگر تاشو یا کشویی، سامسونگ، موتورولا و هواوی برای تولید چنین محصولاتی اقدام کرده‌اند و حالا تی سی ال نیز به جمع آنها اضافه شده است.

تی سی ال به جای تولید گوشی که نمایشگر تاشو داشته باشد، به دنبال تولید تلفن همراه با نمایشگر کشویی است که با باز کردن آن به عرض گوشی اضافه می‌شود.

در مورد زمان عرضه و قیمت این گوشی هنوز اطلاعات خاصی در دسترس نیست، اما گفته می‌شود تی سی ال از یک سال قبل به دنبال عرضه چنین گوشی بوده است. نرم افزارهای این گوشی خود را به سرعت با ابعاد نمایشگر سازگار می‌کنند و چهار دوربین نیز در نوار حاشیه‌ای این گوشی در نظر گرفته شده است.