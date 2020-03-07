سجاد فدایی باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۳۶ هکتار اراضی شهر کلاته موسوم به پیر خوشدر جنگل‌کاری می‌شود، ابراز داشت: برای اجرای این طرح که با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان و شهرداری کلاته صورت گرفت ۱۵۶ میلیون تومان اعتبار و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۹۸ پیش‌بینی‌شده است.

وی بابیان اینکه اجرای طرح جنگل‌کاری در اراضی شهر کلاته و در منطقه پیر خوشدر هم‌اکنون دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، افزود: تلاش شد تا در اجرای طرح جنگل‌کاری اراضی شهر کلاته گونه‌های جنگلی بومی شامل سرو نقره‌ای، سنجد، بادام، گل محمدی و زرشک بی‌دانه استفاده شود.

شهردار کلاته به احداث باغ گل محمدی باهدف توسعه فضای سبز و کمک به اقتصادی این شهر اشاره کرد و ابراز داشت: باغ گل محمدی در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار و بااعتبار یک میلیارد تومان با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی دامغان و مشارکت شهرداری کلاته احداث‌شده است.

فدایی باشی بابیان اینکه میزان فضای سبز هر شهروند کلاته رودباری ۱۷ مترمربع است، تصریح کرد: در شهر کلاته یک پارک تفریحی ۳۶ هکتاری و سه بوستان درمجموع پنج هکتار از سوی شهرداری این شهر ایجاد شد که در اختیار شهروندان قرار دارد.

وی بابیان اینکه برای استقبال از بهار در ایام عید نوروز پنج هزار گل فصلی با ۱۰۰ هزار بوته شامل بنفشه، همیشه‌بهار و گل میمون در نظر گرفته شد، افزود: شهرداری کلاته طی سال ۹۸ در قالب تقدیم لایحه بودجه سالانه با اخذ مجوز از سوی شورای اسلامی این شهر ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای کمک به طرح توسعه فضای سبز و تجهیز پارک و بوستان‌ها هزینه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر کلاته دارای چهار هزار و ۷۰۰ نفر جمعیت است که در شمال شهرستان دامغان قرار دارد.