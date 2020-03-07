منع ورود اتباع اسپانیا و فرانسه به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم وزارت خارجه عراق اعلام کرد که کشورهای جدیدی به لیست کشورهایی که نمی توانند وارد عراق شوند اضافه شده است.
بر اساس این گزارش اسپانیا و فرانسه نیز به این لیست اضافه شدهاند.
مقامات عراقی برای ممانعت از گسترش ویروس کرونا لیستی متشکل از ۱۱ کشور تهیه کرده که اتباع آن نمی توانند وارد عراق شوند.
وزارت خارجه عراق اعلام کرد که هیئتهای دیپلماتیک و رسمی از این مسئله مستثنی هستند.
بر اساس اعلام رسانه ها تاکنون دست کم ۴۶ نفر در عراق به ویروس کرونا مبتلا شده اند.
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