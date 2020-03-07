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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲

کرونا به دفتر فیس بوک در لندن رسید

کرونا به دفتر فیس بوک در لندن رسید

پس از ابتلای یکی از کارمندان فیس بوک به ویروس کرونا، این شرکت دفتر خود در لندن را به طور موقت تعطیل کرده و از کارمندان خواسته دورکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، پس از آنکه آزمایش ابتلا به ویروس کرونای یکی از کارمندان فیس بوک در لندن مثبت اعلام شد، این شرکت دفتر خود را در این شهر تعطیل کرد.

این شبکه اجتماعی به کارمندان اعلام کرده از خانه به کار خود ادامه دهند. به گفته فیس بوک کارمند مذکور در اصل در سنگاپور مستقر بوده اما بین ۲۴ تا ۲۶ فوریه سال جاری میلادی از دفتر این شرکت در لندن بازدید کرده است. همچنین دفتر لندن فیس بوک تا روز دوشنبه تعطیل است تا به طور کامل پاکسازی شود.

سخنگوی فیس بوک با تایید این نکته گفت: ما دفتر لندن خود را برای پاکسازی تعطیل می کنیم  و تا آن زمان کارمندان از خانه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. 

همچنین فیس بوک با افرادی که به طور مستقیم با بیمار مبتلا به ویروس در تماس بوده اند، ارتباط برقرار کرده و از آنها خواسته تا خود را قرنطینه کنند.

این درحالی است که شرکت مذکور  بازدیدها از تمام دفاتر خود در سراسر جهان را لغو کرده تا از گسترش ویروس جلوگیری کند.

کد مطلب 4871972
شیوا سعیدی

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